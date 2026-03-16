CANLI YAYIN
Geri

Dünya devlerinden İstanbul’a 6. tescil: İGA yılın havalimanı seçildi

İstanbul Havalimanı (İGA), havacılık dünyasının en prestijli ödüllerinden Air Transport Awards tarafından 6. kez ‘Yılın Havalimanı’ seçildi. Küresel başarının tescili olan ödül, Yunanistan'da düzenlenen törenle İGA yönetimine takdim edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya devlerinden İstanbul’a 6. tescil: İGA yılın havalimanı seçildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards tarafından 6. kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü.
  • İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen, 'ATN Bireysel Ödülü'ne layık görüldü.
  • Ödüller, ACI, ICAO ve IATA gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlendi.
  • Air Transport Awards ödül töreni Yunanistan'da gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards tarafından 6. kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Air Transport Awards:

Air Transport Awards, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların başarılarını ödüllendirmek amacıyla verilen uluslararası bir ödül programıdır.

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde üstün başarı ve mükemmeliyete verilen ödüller, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlendi.

İstanbul Havalimanı 6. kez Air Transport Awards ödülüne layık görüldü. (Fotoğraflar AA ve Takvim arşive aittir.)

ÖDÜL TÖRENİ YUNANİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Havalimanı, 6. kez "Yılın Havalimanı" seçilirken, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen de "ATN Bireysel Ödülü"ne layık görüldü. "Air Transport Awards" yarışmasının ödül töreni, Yunanistan'da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgen, "Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından Air Transport Awards'ta üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir. Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz mükemmeliyet ve eşsiz misafir memnuniyeti yaklaşımımız, bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Dünya devlerinden İstanbul’a 6. tescil: İGA yılın havalimanı seçildi-3

Bilgen, Türk misafirperverliğini dijital inovasyonla harmanlayarak havacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye ve küresel rotayı belirlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, şunları söyledi:

"Şahsıma layık görülen ödülü ise bireysel bir takdirden öte, her gün havacılığın sınırlarını zorlayan binlerce çalışma arkadaşımın gayret ve emeklerinin toplam yansıması olarak kabul ediyorum. Liderlik, ancak arkasındaki güçlü ekip ruhuyla anlam kazanır. Bu onur, ortak vizyonumuza inanan tüm İGA ailesine aittir. İyi işlerin ancak iyi insanlarla yapılacağına olan sarsılmaz inancımla bu başarı hikayesinin her bir kahramanına şükranlarımı sunuyorum."

Dünya devlerinden İstanbul’a 6. tescil: İGA yılın havalimanı seçildi-4

Air Transport News Genel Direktörü Dr. Kostas Iatrou ise İstanbul Havalimanı'nı üstün başarısından dolayı kutlayarak, "Üst üste altıncı kez bu ödüle layık görülmek, İGA'nın dayanıklılığını, verimliliğini ve uzun vadeli vizyonunu bir kez daha kanıtlamıştır."değerlendirmesinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler