İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards tarafından 6. kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü. Air Transport Awards: Air Transport Awards, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların başarılarını ödüllendirmek amacıyla verilen uluslararası bir ödül programıdır. Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde üstün başarı ve mükemmeliyete verilen ödüller, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlendi.



ÖDÜL TÖRENİ YUNANİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İstanbul Havalimanı, 6. kez "Yılın Havalimanı" seçilirken, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen de "ATN Bireysel Ödülü"ne layık görüldü. "Air Transport Awards" yarışmasının ödül töreni, Yunanistan'da yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgen, "Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından Air Transport Awards'ta üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir. Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz mükemmeliyet ve eşsiz misafir memnuniyeti yaklaşımımız, bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür." ifadesini kullandı.