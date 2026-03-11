Mersin Büyükşehir Belediyesi

İncelemede, Büyükşehir Belediyesine doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu saptanmıştı.

Yapılan tespitler sonrası polis ekiplerince 11 Mart'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapılmış, 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulmuştu.