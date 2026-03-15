İlber Ortaylı’nın son isteği yerine getirildi: Sesine hayran kaldığı imam selasını okudu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önce vasiyet ettiği son isteği, sesinden etkilendiği İmam Hatip Dursun Şahin tarafından yerine getirildi. Prof. Dr. Ortaylı'nın "Ölürsem selamı sen vereceksin" dediği Şahin, usta tarihçinin bu anlamlı vasiyetini Almanya’da bir camide sela okuyarak gerçekleştirdi.

İlber Ortaylı’nın son isteği yerine getirildi: Sesine hayran kaldığı imam selasını okudu
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküdar Çinili Camii imam hatibi Dursun Şahin'e yıllar önce cenaze selamını vermesi vasiyetinde bulunmuştu.
  • Ortaylı, bir cuma namazı sonrası Dursun Şahin'in okuduğu seladan etkilenerek kendisiyle tanışmak istedi.
  • 13 Mart'ta hayatını kaybeden Ortaylı'nın vasiyeti, Dursun Şahin tarafından Almanya'daki bir camide yerine getirildi.
  • Ortaylı, Şahin'e 'Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın' diye sordu ve Şahin'in Amir Ateş'ten ders aldığını öğrendi.
  • Ortaylı'nın vasiyeti ve Şahin'in selamı okuması, her iki ismin sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

İMAMIN SESİNDEN ETKİLENDİ TANIŞMAK İSTEDİ

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti Almanya'da gerçekleştirildi. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)
"BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN"
Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

İlber Ortaylı’nın son isteği yerine getirildi: Sesine hayran kaldığı imam selasını okudu-2

PROF. DR. ORTAYLI'NIN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'da bir camide selayı okudu.

İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Cenaze programı netleşti

