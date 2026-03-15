HAYALİ TBMM'DE GERÇEKLEŞTİ

O dönemde verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze görüşmeyi hayal ettiğini söyleyen Meryem'in bu dileği de kısa süre sonra gerçekleşti. Meryem, 11 Mart'ta düzenlenen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Meryem'in yaşadıklarını anlatan videoda şu sözleri söylediğini aktardı:

"Ya Rabbi, Hazreti Musa'yı annesine kavuşturduğun gibi bizi de annemize, vatanımıza kavuştur."

Meryem'i Başkan Erdoğan ile görüştürmek için Meclis'e davet ettiklerini belirten Turan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu. Meryem sonra grup toplantımıza katıldı. Meryem'in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti."

Gazze'deki çocukların ve kutsal beldelerin özgürlüğe kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Turan, "Duamız, temennimiz, mücadelemiz bunun içindir. Meryemler ağlamasın, üzülmesin, gülsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.