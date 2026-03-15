Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gazze'den Türkiye'ye getirilen lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, uzun süredir kurduğu Başkan Erdoğan ile görüşme hayalini TBMM'de gerçekleştirdi. Annesi Türk, babası Filistinli olan Meryem, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşadığı zorlu sürecin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
GAZZE'DE BAŞLAYAN ZORLU HAYAT
Annesi Türk, babası Filistinli olan lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Gazze'de yaşayan Meryem'in hayatı, annesinin sağlık sorunu ve ardından başlayan saldırılar nedeniyle zorlu bir sürece dönüştü.
Meryem'in annesi Kevser Yılmaz Jarada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi görmek üzere Ankara'ya getirildi. Annesinden ayrı kalan Meryem ise babası ve kardeşleriyle birlikte Gazze'de bombardıman altında yaşam mücadelesi verdi.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI
Genç öğrenci, ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu ancak uzun süre sonuç alamadı. Annesine kavuşma hayali kuran Meryem, 2025 yılında sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği bir video yayımlayarak yardım istedi.
Bu çağrının ardından Türk yetkililer harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Meryem ve kardeşleri Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye getirildi. Meryem, 2025 yılının son aylarında Ankara'ya ulaştı ve annesine kavuştu.
HAYALİ TBMM'DE GERÇEKLEŞTİ
O dönemde verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze görüşmeyi hayal ettiğini söyleyen Meryem'in bu dileği de kısa süre sonra gerçekleşti. Meryem, 11 Mart'ta düzenlenen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Meryem'in yaşadıklarını anlatan videoda şu sözleri söylediğini aktardı:
"Ya Rabbi, Hazreti Musa'yı annesine kavuşturduğun gibi bizi de annemize, vatanımıza kavuştur."
Meryem'i Başkan Erdoğan ile görüştürmek için Meclis'e davet ettiklerini belirten Turan, süreci şu sözlerle anlattı:
"Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu. Meryem sonra grup toplantımıza katıldı. Meryem'in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti."
Gazze'deki çocukların ve kutsal beldelerin özgürlüğe kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Turan, "Duamız, temennimiz, mücadelemiz bunun içindir. Meryemler ağlamasın, üzülmesin, gülsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ GAZZE'DEN ÇIKARTTI"
Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından konuşan Meryem de Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.
"Cumhurbaşkanımız bizi Gazze'den çıkarttı, çok şükür annemizle sağ salim kavuşabildik."diyen Meryem, Erdoğan ile görüşmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün ilk defa Cumhurbaşkanımızla kavuştum. Onunla buluştuk. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim. Türklere çok teşekkür ederim. Allah Gazzeli çocukları, insanları kurtarsın. İnşallah sağ salim, güvenli yaşasınlar."
ANNE: "KALBİMİZ GAZZE İLE BİRLİKTE"
Meryem'in annesi Kevser Yılmaz Jarada da çocuklarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gazze'deki insanlar için dua ettiklerini belirten Jarada, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Rabb'im tüm Gazze halkına selamet, kurtuluş versin. Kalbimiz, yüreğimiz, dualarımız hep onlarla. Çocuklarıma kavuştuğum gibi Rabb'im onları da bir an önce mutlu, huzurlu etsin. O günleri bekliyoruz. Meryem'in tek isteği vardı, Cumhurbaşkanımızı görüp teşekkür etmekti. Ona saygılarını sunmak, yakından görmek. Ona 'dede' diye hitap etmişti. Kendisini çok seviyor, ailecek seviyoruz. Tüm ülkenin babası, babamız. Allah razı olsun. Şimdi çocuklarımın eğitimleri devam ediyor. Buradaki düzenlerini kurmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün İslam alemine, Gazze halkına güzel günler olacak, onu bekliyoruz."