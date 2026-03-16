Balıkesir İcra Dairesi, CHP'li Büyükşehir Belediyesi hakkında 628 milyon lirayı aşan alacak nedeniyle haciz işlemi başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın, süs bit- kileri ve fidan satın aldığı firmaya, 2 yıldır hiç ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren S.S Süs Bitkileri Üretimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden yaklaşık 300 milyon tutarında çeşitli süs bitkileri, ağaç ve fidan satın alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kooperatife hiç ödeme yapmadı. Tüm resmi yazışmalara rağmen 2 yıldır ödeme alamayan Kooperatif, Belediye hakkında haciz işlemi başlattı. Balıkesir İcra Dairesi'nin 2025/17763 sayılı dosyası üzerinden yürütülen haciz işlemi kapsamında Belediyeye, faizleriyle birlikte 628 Milyon 623 Bin 509 TL'lik haciz gönderildi.

KİRACILARA İHTARNAME

Belediyenin taşınmazlarında kiracı olan 16 ayrı işletmeye de ihtarname gönderen Balıkesir İcra Dairesi, belediyeye yatırılacak olan tüm kira bedellerinin haciz hesabına yatırılması gerektiğini tebliğ etti. Diğer yandan Belediyenin hesaplarına da alacak kapsamında bloke konulduğu ileri sürüldü.