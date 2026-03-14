Bahçeli, mesajında Ortaylı'nın Türk milletinin yetiştirdiği müstesna ilim insanlarından biri olduğunu belirterek, kalemi ve fikirleriyle tarih bilincinin oluşmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ortaylı'nın Türk düşünce hayatında mütefekkir ve münevver kimliğiyle öne çıkan isimlerden biri olduğunu vurgulayan Bahçeli, merhum tarihçinin Türk tarihinin derinliklerine nüfuz eden çalışmalarıyla geniş bir kitleye hitap ettiğini kaydetti.

FİKİRLERİYLE ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKTI

Ortaylı'nın tarihi anlaşılır bir dil ve güçlü bir üslupla anlatma yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Bahçeli, eserleri ve fikirleriyle önemli bir miras bıraktığını belirtti.

Bahçeli mesajında, "Alimin ölümü âlemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih âlimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."ifadelerini kullandı.

Merhum İlber Ortaylı için Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, Ortaylı'nın ailesine, Türk akademik camiasına ve millete başsağlığı dileğinde bulundu. Bahçeli mesajını, "Mekânı cennet, ruhu şad olsun." sözleriyle tamamladı.