Bahçeli’den İlber Ortaylı mesajı: Türk milletinin müstesna ilim insanıydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için yayımladığı taziye mesajında, Ortaylı’nın Türk düşünce hayatının müstesna simalarından biri olduğunu belirterek, “Eserleri ve fikirleriyle maşeri vicdanda yaşamaya devam edecektir” dedi.

Bahçeli’den İlber Ortaylı mesajı: Türk milletinin müstesna ilim insanıydı
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybettiği belirtilen tarihçi İlber Ortaylı için bir taziye mesajı yayımladı.
  • Bahçeli, mesajında Ortaylı'yı Türk milletinin yetiştirdiği müstesna ilim insanlarından biri olarak nitelendirerek tarih bilincine katkı sunduğunu belirtti.
  • Bahçeli, Ortaylı'nın eserleri ve fikirleriyle önemli bir miras bıraktığını ifade etti.
  • Bahçeli, merhum Ortaylı'nın ailesine, Türk akademik camiasına ve millete başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İlber Ortaylı için bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında Ortaylı'nın Türk milletinin yetiştirdiği müstesna ilim insanlarından biri olduğunu belirterek, kalemi ve fikirleriyle tarih bilincinin oluşmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ortaylı'nın Türk düşünce hayatında mütefekkir ve münevver kimliğiyle öne çıkan isimlerden biri olduğunu vurgulayan Bahçeli, merhum tarihçinin Türk tarihinin derinliklerine nüfuz eden çalışmalarıyla geniş bir kitleye hitap ettiğini kaydetti.

Bahçeli’den İlber Ortaylı mesajı: Türk milletinin müstesna ilim insanıydı-2

FİKİRLERİYLE ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKTI

Ortaylı'nın tarihi anlaşılır bir dil ve güçlü bir üslupla anlatma yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Bahçeli, eserleri ve fikirleriyle önemli bir miras bıraktığını belirtti.

Bahçeli mesajında, "Alimin ölümü âlemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih âlimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."ifadelerini kullandı.

Merhum İlber Ortaylı için Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, Ortaylı'nın ailesine, Türk akademik camiasına ve millete başsağlığı dileğinde bulundu. Bahçeli mesajını, "Mekânı cennet, ruhu şad olsun." sözleriyle tamamladı.

