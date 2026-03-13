Adıyaman'a düşen füzenin ikinci parçası bulundu

Türkiye hava sahasına yönelen füzenin imha edilmesinin ardından Adıyaman'a düşen parçalarından ikincisine ulaşıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyü sınırları içerisine düşen füzenin ilk parçası 5 Mart tarihinde yine aynı köyde bulunmuştu. Bir hafta sonra füzenin enerji kısmının bulunduğu gövde kısmı tarla kenarında bulundu.

İsmail Arslan'a ait buğday tarlasının yanına düşen füzenin parçasını fark eden şahıs durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından uzman ekipler olay yerine çağırıldı.

Umke ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Uzman ekipler, füzede yaptıkları inceleme sonrasında parçayı alarak köyden ayrıldı.

