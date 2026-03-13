Füze parçası, yapılan incelemelerin ardından uzman ekipler tarafından teslim alınarak bölgeden götürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyü sınırları içerisine düşen füzenin ilk parçası 5 Mart tarihinde yine aynı köyde bulunmuştu. Bir hafta sonra füzenin enerji kısmının bulunduğu gövde kısmı tarla kenarında bulundu.





İsmail Arslan'a ait buğday tarlasının yanına düşen füzenin parçasını fark eden şahıs durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından uzman ekipler olay yerine çağırıldı.