İçişleri ile Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların iadesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı bültenle aranan 18 ve ulusal seviyede aranan 27 kişi olmak üzere toplam 45 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Halil Falyalı. (Haberin fotoğrafı Takvim Arşiv'e aittir.)

7 ÜLKEDEN SUÇLU İADESİ GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu, Gürcistan'da 35, Almanya'da 5 ve Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ'da birer olmak üzere 45 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kişilerden 18'i kırmızı bültenle, 27'si ise ulusal seviyede aranıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı'nınArjantin'den, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın ise Gürcistan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

SUÇ DOSYALARI OLDUKÇA KABARIK

Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

Nitelikli dolandırıcılık

Uyuşturucu ticareti

Kasten öldürme ve yaralama

Silahla yağma

Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık

Parada sahtecilik

Çocuğun cinsel istismarı

Fuhşa teşvik

Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)

Ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma

Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Kadına şiddet