Kırmızı bültenle aranan 18 ve ulusal seviyede aranan 27 kişi olmak üzere toplam 45 suçlu Türkiye'ye getirildi.
İçişleri ile Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların iadesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca çalışmalar gerçekleştirildi.
7 ÜLKEDEN SUÇLU İADESİ GERÇEKLEŞTİ
Bu kapsamda ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu, Gürcistan'da 35, Almanya'da 5 ve Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ'da birer olmak üzere 45 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kişilerden 18'i kırmızı bültenle, 27'si ise ulusal seviyede aranıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı'nınArjantin'den, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın ise Gürcistan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
SUÇ DOSYALARI OLDUKÇA KABARIK
Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:
Nitelikli dolandırıcılık
Uyuşturucu ticareti
Kasten öldürme ve yaralama
Silahla yağma
Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık
Parada sahtecilik
Çocuğun cinsel istismarı
Fuhşa teşvik
Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)
Ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma
Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Kadına şiddet