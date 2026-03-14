Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Falyalı'nın koruması dahil 45 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan 18’i kırmızı bültenle, 27’si ise ulusal seviyede aranan toplam 45 suçlu Türkiye’ye iade edildi. Gürcistan, Almanya ve Arjantin dahil 7 farklı ülkede yakalanan şüpheliler arasında Halil Falyalı’nın koruması ve "Redkitler" çetesi üyesi gibi kritik isimler yer alıyor.

  • Türkiye'ye 7 ülkeden toplam 45 suçlu iade edildi, bunlardan 18'i kırmızı bültenle 27'si ulusal seviyede aranıyordu.
  • İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çeşitli daire başkanlıkları tarafından iade çalışmaları yürütüldü.
  • En fazla suçlu iadesi 35 kişiyle Gürcistan'dan gerçekleştirildi, ardından Almanya'dan 5 kişi getirildi.
  • Arjantin'den Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı, Gürcistan'dan Redkitler örgütü üyesi Ramazan Sadan teslim alındı.
  • İade edilen kişiler dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, terör örgütü üyeliği ve çocuk istismarı gibi suçlardan aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan 18 ve ulusal seviyede aranan 27 kişi olmak üzere toplam 45 suçlu Türkiye'ye getirildi.

İçişleri ile Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların iadesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca çalışmalar gerçekleştirildi.

Halil Falyalı. (Haberin fotoğrafı Takvim Arşiv'e aittir.)

7 ÜLKEDEN SUÇLU İADESİ GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu, Gürcistan'da 35, Almanya'da 5 ve Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ'da birer olmak üzere 45 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kişilerden 18'i kırmızı bültenle, 27'si ise ulusal seviyede aranıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı'nınArjantin'den, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın ise Gürcistan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

SUÇ DOSYALARI OLDUKÇA KABARIK

Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

  • Nitelikli dolandırıcılık

  • Uyuşturucu ticareti

  • Kasten öldürme ve yaralama

  • Silahla yağma

  • Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık

  • Parada sahtecilik

  • Çocuğun cinsel istismarı

  • Fuhşa teşvik

  • Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)

  • Ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma

  • Hükümlü veya tutuklunun kaçması

  • Kadına şiddet

