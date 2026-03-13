Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ndeki asfalt ve kaldırım ihalelerinde sahte kantar fişleri kullanılarak toplam 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eski Belediye Başkanı Turgay Genç dahil 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İki ayrı ihalede eksik imalat yapılmasına rağmen tam ödeme alındığı ve mükerrer hak edişler düzenlendiği belirlendi.

Eski Başkan Turgay Genç ve Ali Altun ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü serbest bırakılırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihaleleri mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalelerinde eksik imalat yapılmasına rağmen tam ödeme alındığı, aynı iş için mükerrer hak edişler düzenlendiği ve en önemlisi sahte kantar fişleri kullanılarak kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı belirlendi.

Eski Döşemaltı Beledi Başkanı Turgay Genç. (Fotoğraflar İHA ve Takvim Arşiv'e aittir.) GÜNCEL ZARAR 125 MİLYON LİRAYI AŞTI Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre, ilk ihalede 66 milyon 569 bin TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin TL kamu zararı oluştu. İkinci ihaledeki zararın güncellenmiş değerinin 125 milyon 392 bin 116 TL olduğu iddia edildi.