Döşemealtı’nda 125 milyonluk vurgun! CHP’li Turgay Genç tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Döşemealtı Belediyesi’nin asfalt ve kaldırım ihalelerinde sahte kantar fişleri ve mükerrer hak edişlerle kamuyu yaklaşık 125 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen eski Belediye Başkanı Turgay Genç ve Ali Altun tutuklandı. KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü serbest kalırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ndeki asfalt ve kaldırım ihalelerinde sahte kantar fişleri kullanılarak toplam 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
  • Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eski Belediye Başkanı Turgay Genç dahil 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
  • İki ayrı ihalede eksik imalat yapılmasına rağmen tam ödeme alındığı ve mükerrer hak edişler düzenlendiği belirlendi.
  • Eski Başkan Turgay Genç ve Ali Altun ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklandı.
  • Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü serbest bırakılırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihaleleri mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalelerinde eksik imalat yapılmasına rağmen tam ödeme alındığı, aynı iş için mükerrer hak edişler düzenlendiği ve en önemlisi sahte kantar fişleri kullanılarak kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı belirlendi.

Eski Döşemaltı Beledi Başkanı Turgay Genç. (Fotoğraflar İHA ve Takvim Arşiv'e aittir.)

GÜNCEL ZARAR 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre, ilk ihalede 66 milyon 569 bin TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin TL kamu zararı oluştu. İkinci ihaledeki zararın güncellenmiş değerinin 125 milyon 392 bin 116 TL olduğu iddia edildi.

Bu devasa kamu zararı üzerine düğmeye basan ekipler; aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

YARGI KARARINI VERDİ

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, eski Başkan Turgay Genç ile birlikte 5 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "ihaleye fesat karıştırma" ve suçlamalarıyla Turgay Genç ve Ali Altun'un tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, cezaevindeki bir diğer ismin ifadesinin 16 Mart Pazartesi günü alınacağı öğrenildi.

