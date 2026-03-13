Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihaleleri mercek altına aldı.
Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalelerinde eksik imalat yapılmasına rağmen tam ödeme alındığı, aynı iş için mükerrer hak edişler düzenlendiği ve en önemlisi sahte kantar fişleri kullanılarak kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı belirlendi.
GÜNCEL ZARAR 125 MİLYON LİRAYI AŞTI
Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre, ilk ihalede 66 milyon 569 bin TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin TL kamu zararı oluştu. İkinci ihaledeki zararın güncellenmiş değerinin 125 milyon 392 bin 116 TL olduğu iddia edildi.
Bu devasa kamu zararı üzerine düğmeye basan ekipler; aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
YARGI KARARINI VERDİ
Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, eski Başkan Turgay Genç ile birlikte 5 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "ihaleye fesat karıştırma" ve suçlamalarıyla Turgay Genç ve Ali Altun'un tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, cezaevindeki bir diğer ismin ifadesinin 16 Mart Pazartesi günü alınacağı öğrenildi.