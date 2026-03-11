CANLI YAYIN
Hürmüz'de 15 Türk gemisi var! Bakan Uraloğlu açıkladı: İrtibat halindeyiz

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın Hürmüz Boğazı’nı kilitlemesiyle petrol fiyatı fırladı küresel enerji krizi kapıya dayandı. Bölgedeki sıcak gelişmeler takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazda 15 Türk sahipli geminin bulunduğunu açıklayarak, "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli geminin olduğunu açıkladı.

ABD-İSRAİL - İRAN SAVAŞI HÜRMÜZ'Ü KİLİTLEDİ
ABD-İsrail - İran savaşı şiddetlenerek sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve misilleme saldırılarıyla küresel petrol akışı durma noktasına geldi. Brent ham petrol 100 doları test ederken çatışmanın uzaması halinde küresel enerji krizinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

ABD-İsrail - İran savaşı Hürmüz Boğazı'nı kilitledi (TAKVİM - Depo Photos)

Bu noktada tüm dünya gözünü Hürmü'e çevirmişken bölgede kaç Türk gemisi olduğu açıklandı.

ABD-İsrail - İran savaşı Hürmüz Boğazı'nı kilitledi (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

HÜRMÜZ'DE 15 TÜRK GEMİSİ VAR: İRTİBAT HALİNDEYİZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli geminin olduğu belirterek, "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz"dedi.

