ABD-İSRAİL - İRAN SAVAŞI HÜRMÜZ'Ü KİLİTLEDİ ABD-İsrail - İran savaşı şiddetlenerek sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve misilleme saldırılarıyla küresel petrol akışı durma noktasına geldi. Brent ham petrol 100 doları test ederken çatışmanın uzaması halinde küresel enerji krizinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı 'nda 15 tane Türk sahipli geminin olduğunu açıkladı.

Bu noktada tüm dünya gözünü Hürmü'e çevirmişken bölgede kaç Türk gemisi olduğu açıklandı.

ABD-İsrail - İran savaşı Hürmüz Boğazı'nı kilitledi (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

HÜRMÜZ'DE 15 TÜRK GEMİSİ VAR: İRTİBAT HALİNDEYİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli geminin olduğu belirterek, "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz"dedi.