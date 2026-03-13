Aydın Büyükşehir Belediyesi, iddiaları yalanlayarak itfaiye araçlarının bir intihar ihbarına müdahale etmek için olay yerine gittiğini belirtti.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında İmar Müdürü Ahmet Taşkın ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de bulunduğu 6 belediye personeli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikâp" soruşturması kapsamında CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte belediyede görevli bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararlarının ardından bazı CHP'li partililer Kuşadası Belediyesi binası önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.

Bu sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kalabalığın basın açıklaması yapmasını engellediği yönünde iddialar ortaya atıldı. CHP'ye yakın bazı medya kuruluşları bu yönde haberler yayımlarken, Sözcü gazetesi de olayı "CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun bağlı olduğu büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri kalabalığı engelledi"şeklinde servis etti.