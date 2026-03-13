İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikâp" soruşturması kapsamında CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte belediyede görevli bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı kararlarının ardından bazı CHP'li partililer Kuşadası Belediyesi binası önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.
Bu sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kalabalığın basın açıklaması yapmasını engellediği yönünde iddialar ortaya atıldı. CHP'ye yakın bazı medya kuruluşları bu yönde haberler yayımlarken, Sözcü gazetesi de olayı "CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun bağlı olduğu büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri kalabalığı engelledi"şeklinde servis etti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
AK Partili Aydın Büyükşehir Belediyesi ise yayımladığı resmi basın açıklamasıyla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan duyuruda, 112 İhbar Merkezi'ne saat 12.53'te bir intihar vakası ihbarı geldiği ve itfaiye ekiplerinin bu ihbar üzerine acil şekilde olay yerine yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, 09 L 5029 ve 09 H 3935 plakalı itfaiye araçlarının ihbar üzerine hareket ettiği sırada belediye önünde toplanan bazı kişilerin araçların çıkışını engellemeye çalıştığı ifade edildi. Buna rağmen ekiplerin görevlerini yerine getirerek ihbar edilen vakaya müdahale ettiği kaydedildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"112 ihbar merkezine 12.53'te gelen intihar vakası üzerine itfaiye araçlarımız olay yerine intikal etmek üzere harekete geçmiştir. Bu esnada toplanan gruptan araçların hareketini engellemek üzere bazı girişimlerde bulunulmuştur. Engellemelere rağmen araçlarımız çıkış yapmış ve vakaya müdahale edebilmiştir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlere karşı her türlü yasal hakkımız saklıdır."
HUKUKİ SÜREÇ VURGUSU
Belediye yetkilileri, bazı medya organlarında yer alan "itfaiye ekiplerinin basın açıklamasını engellediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu yanıltan yayınlara karşı hukuki sürecin başlatılabileceğini de duyurdu.