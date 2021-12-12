FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı Nazlı Ilıcak 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/356 Esas sayılı dosyada Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkındaki karar açıklandı.

Yargıtay'ın bozma ilamları doğrultusunda yeniden yapılan yargılamada, her iki isim de "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme"suçundan mahkum edildi.