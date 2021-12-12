CANLI YAYIN
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan davasında karar çıktı: FETÖ'ye yardımdan hapis cezası!

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak'a 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/356 Esas sayılı dosyada Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkındaki karar açıklandı.

Yargıtay'ın bozma ilamları doğrultusunda yeniden yapılan yargılamada, her iki isim de "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme"suçundan mahkum edildi.

YARGITAY BOZMUŞTU
Daha önce verilen kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden açılan dosyada, mahkeme heyeti bozma gerekçelerini dikkate alarak yargılamayı tamamladı.

ILICAK VE ALTAN'A HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ışığında sanıkları "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Ilıcak'a, "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, Altan da aynı suç kapsamında 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

