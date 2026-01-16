Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporu yayımlandı. "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" başlığını taşıyan raporda, kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat ayrıntılı biçimde ele alındı.

RUHSAT OLMADAN TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLEMİYOR



Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığının, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi.



Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının, söz konusu tesisin imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi.