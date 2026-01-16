Kartalkaya faciasında müebbet cezalarına karşın savcılık "indirim" istedi!

BoluKartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangınla ilgili sanıklara 31 Ekim 2025'te ceza yağdı. Otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz ve 6 kişi, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklara 44 yetişkin için de 44'er kez 'Olası kast' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 kişi 12 yılla 22'şer yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişi ise beraat etti.

'OTEL MÜDÜRÜNE DE BİLİNÇLİ TAKSİR'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezalara ilişkin istinafa başvurdu. Başvuruda, 'Olası kast' suçundan ceza alan Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızıyla birlikte Zeki Yılmaz'ın 'Bilinçli taksir' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Beraat eden Faysal Yaver ve Ece Kayacan ile sanık Ali Ağaoğlu ve Aleyna Beşinci'nin 'Bilinçli taksir' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği hatırlatıldı. 'Bilinçli taksir' suçundan ceza alan Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel'e de haklarında 'Taksir' suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.



OLASI KASTVE BİLİNÇLİ TAKSİRFARKI

Olasıkast, fiilin neticesinin öngörülmesine rağmen "olursa olsun" düşüncesiyle suçun işlenmesi ve neticenin kabullenilmesidir. Bilinçli taksir ise suçun öngörülen neticesinin gerçekleşmeyeceğine duyulan güvenle işlenmesini ve neticenin gerçekleşmesinin istenmemesini ifade eder.