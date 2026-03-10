Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, bugün Van'a gelerek savcılık yetkilileri ile görüştü. Kabaiş, cep telefonunun şifresinin çözülemediğini belirterek, "3 ay önce İspanya'ya gönderilmişti ama maalesef şifresi çözülmedi. Telefonu geri gelmiş. Biz bugün savcılıkla da görüştük. Telefon açılsa bizim için bir umuttur. Bunun dışında yapılması gereken çalışmalar vardır. Başsavcıya da söyledim. Önemli olan tespit edilen DNA'larla ilgili çalışmaların yapılmasıdır" dedi.

195 KİŞİNİN DNA'SI İNCELENDİ

Şu ana kadar yapılan DNA incelemelerinde eşleşme olmadığını belirten Kabaiş, "Bize önce bulaş ihtimali dediler. Cenazeye temas eden kişilerin hepsine baktılar, eşleşmedi. Akrabalarımızın ve orada bulunan çocuklarımın DNA'larına bakıldı, hiçbirisiyle eşleşmedi. Şimdiye kadar 195 kişinin DNA'sına bakmışlar. Başsavcıya da söyledim, Diyarbakır'da da dilekçe yazdım ve Van'a gönderdim. Mollakasım ve Bardakçı köyleri ile üniversitedeki tüm erkeklerin DNA'sına bakılması lazım. Bu çok önemli. Bu şekilde araştırılmazsa bir yere varamayız"dedi.