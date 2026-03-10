DNA taraması kapsamında üniversite ve yurt güvenlik görevlileri ile nakil sürecinde cenazeye temas eden tüm şüpheliler inceleniyor.

Rojin Kabaiş'e ait cep telefonunun İspanya'da yapılan incelemesinde yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle tam erişim sağlanamadı ve sadece kısıtlı veriye ulaşılabildi.

Van Barosu tarafından Rojin Kabaiş ile ilgili bu açıklama yapıldı.

Ancak yurt dışından gelen son rapor, dosyadaki sis perdesini tamamen aralamaya yetmedi; uzmanlar cihazın içeriğine tam olarak sızmayı başaramadı.

İSPANYA'DAKİ İNCELEME YETERSİZ KALDI

Van Baro Başkanlığı, Rojin Kabaiş'e ait cep telefonunun dijital inceleme süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, telefonun içeriğinin tespiti ve imajlarının alınması amacıyla gönderildiği İspanya'dan beklenen verimin alınamadığı kaydedildi. Gelen son rapora göre, yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle cihaza tam erişim sağlanamadı, sadece kısıtlı bir veri grubuna ulaşılabildi.

DNA TARAMSINDA SAYI 195'E YÜKSELDİ

Soruşturmanın sadece dijital değil, biyolojik ayağı da tüm hızıyla sürüyor. Adli Tıp raporunda Rojin'in üzerinde tespit edilen iki ayrı erkeğe ait DNA profili üzerine başlatılan geniş çaplı tarama devam ediyor. Aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplam 195 kişiden alınan örnekler, dosyaya giren kanıtlarla karşılaştırılıyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için nakil sürecinde cenazeye temas eden tüm şüpheliler mercek altında.

BARODAN "ŞEFFAF SÜREÇ" DETAYI

Van Barosu, dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir bir şekilde incelenmesinin davanın aydınlatılması açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Baro, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak, adaletin tecelli etmesi için şeffaf bir çalışma yürütülmesi çağrısında bulundu.