Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve deprem izleme verilerine göre sarsıntı saat 09.21'de kaydedildi.