Denizli Buldan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü açıkladı! Manisa, Uşak, İzmir...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Manisa, Uşak olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve deprem izleme verilerine göre sarsıntı saat 09.21'de kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntının koordinatları ise 38.08694 kuzey enlemi ve 28.97389 doğu boylamı olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Buldan merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (9 MART PAZARTESİ)

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2026-03-09 09:21:0438.0869428.973897.0MW5.1Buldan (Denizli)
2026-03-09 08:40:2238.5172227.654449.03ML1.7Turgutlu (Manisa)
2026-03-09 08:19:2038.9502826.246397.0ML1.9Ege Denizi - [35.03 km] Karaburun (İzmir)
2026-03-09 08:16:0339.20528.165567.0ML1.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 08:13:0334.3741727.101116.91ML2.5Akdeniz - [259.34 km] Datça (Muğla)
2026-03-09 07:21:2439.2394427.788619.79ML1.8Soma (Manisa)
2026-03-09 07:13:4839.2305628.9633312.89ML1.1Simav (Kütahya)
2026-03-09 07:12:4338.8280640.117510.61ML1.9Kovancılar (Elazığ)

