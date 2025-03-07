TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a "kamu" davası!

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 13 Şubat'ta yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya kalkıştı. TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu'nda "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt gösterimi yapılırken TÜSİAD yönetimi, terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyelere, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, toplumu manipüle eden Ümit Özdağ'a, medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım'a ve Gezi Parkı kalkışmasına açık destek verdi.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldı SERMAYENİN ESKİ TÜRKİYE ALIŞKANLIĞI: SİYASET MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞİMİ!

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ayrıca, disiplinsiz hareketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veren teğmenlere ve gizli ses kayıtlarını servis eden CHP yandaşı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a arka çıkarak yargıyı sorguladı.