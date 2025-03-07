TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a "kamu" davası!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 13 Şubat'ta yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya kalkıştı.
TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu'nda "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt gösterimi yapılırken TÜSİAD yönetimi, terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyelere, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, toplumu manipüle eden Ümit Özdağ'a, medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım'a ve Gezi Parkı kalkışmasına açık destek verdi.
TÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldı
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ayrıca, disiplinsiz hareketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veren teğmenlere ve gizli ses kayıtlarını servis eden CHP yandaşı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a arka çıkarak yargıyı sorguladı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı.
DAVA AÇILDI
Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (20 Şubat, Takvim.com.tr Arşiv)