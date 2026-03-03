Bolu Belediyesi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyda kaldı.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE YAPILDI

Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yerine belediye yönetimini geçici olarak yürütecek başkanvekilini belirlemek için toplandı. Yapılan oylamada CHP grubunun adayı Mehmet Tuna Özcançoğunluğun oyunu alarak başkanvekili olurken, AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise daha az oy aldı.

Tanju Özcan (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'ya aittir)

SORUŞTURMA TUTUKLAMA SONRASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "irtikap" suçlamasıyla 28 Şubat'ta bir operasyon düzenlenmiş ve aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, ardından T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Özcan hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında ev hapsi uygulanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.