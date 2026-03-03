CANLI YAYIN
Geri

Tanju Özcan’ın yerine CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkanvekilliğine seçildi

Bolu Belediyesi’nde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine yapılan başkanvekili seçiminde, CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak göreve getirildi; AK Parti’nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyda kaldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tanju Özcan’ın yerine CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkanvekilliğine seçildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bolu Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı.
  • CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak başkanvekili seçilirken AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur 10 oy aldı.
  • Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın irtikap suçlaması kapsamında düzenlediği operasyonda 28 Şubat'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
  • İçişleri Bakanlığı, tutuklama sonrasında Tanju Özcan hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verdi.
  • Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da tutuklandı.

Bolu Belediyesi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyda kaldı.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE YAPILDI

Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yerine belediye yönetimini geçici olarak yürütecek başkanvekilini belirlemek için toplandı. Yapılan oylamada CHP grubunun adayı Mehmet Tuna Özcançoğunluğun oyunu alarak başkanvekili olurken, AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise daha az oy aldı.

Tanju Özcan (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'ya aittir)

SORUŞTURMA TUTUKLAMA SONRASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "irtikap" suçlamasıyla 28 Şubat'ta bir operasyon düzenlenmiş ve aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, ardından T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Özcan hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında ev hapsi uygulanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi: Görevden uzaklaştırılan CHPli Tanju Özcanın yerine kim gelecek?Bolu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi: Görevden uzaklaştırılan CHPli Tanju Özcanın yerine kim gelecek?
Bolu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi: Görevden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın yerine kim gelecek?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler