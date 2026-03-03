Bolu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi: Görevden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın yerine kim gelecek?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, cuma günü başkan vekili seçecek.

Ne olmuştu? CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki haraç düzeni ifşa oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kurmaylarının 6 büyük zincir marketin sorumlularından zorla rüşvet istediği iddia edildi. Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadeleri dosyaya girdi. CHP'li Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında mahkeme tarafından "irtikap" suçundan tutuklama kararı verildi. İçişleri Bakanlığı Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.