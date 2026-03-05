CANLI YAYIN
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, "bordo" beresini taktı. Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak 15 Ağustos 2025'te teğmen rütbesiyle mezun olan 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında göreve başladı

Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir "bordo" beresini taktı
Başkan Erdoğan Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua etti

Başkan Erdoğan, Elif Nur Halisdemir, Ömer Halisdemir Anıtı'nda dua etti. (Görseller İHA'dan alınmıştır)

HALİSDEMİR AĞUSTOS AYINDA TEĞMENLİK DİPLOMASİ ALDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı.

BORDO BERESİNİ TAKTI

Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo"beresini taktı.

BABASI İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'LA DUA ETTİ

Teğmen Halisdemir, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.

