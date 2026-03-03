Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Murat Dalkılıç negatif çıktı



21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon yapılmış, aralarında, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest kalırken, iş adamı Barış Talay ve manken Tolga Kulakçı, fenomen Dilara Kırmıt, Tolga Sezgin ve Ramazan Bayar olmak 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında boksör Adem Kılıçcı, fenomenler Hakan Kakız, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narlı'nın bulunduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılıkta ifadeleri alınan ünlü isimler, uyuşturucuyu nasıl kullandıklarını ve ne şekilde temin ettiklerini detaylarıyla itiraf etmişti.