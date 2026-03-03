Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Murat Dalkılıç negatif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerin test sonuçları ortaya çıktı. Murat Dalkılıç'ta herhangi bir maddeye rastlanmazken Duman gurubunun solisti Kaan Tangöze'nin kanında esrar tespit edildi. Öte yandan Kemal Doğulu'da ilaç etken maddesi tespit edildi. Simge Barankoğlu, Heves Güzel ve Buse Görkem Narcı'nın da sonuçları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günler gözaltına alınarak uyuşturucu testi olan isimlerin sonuçları açıklandı.
Uyuşturucu maddeler kapsamında kokain kullandığı belirtilen isimler; Tolga Sezgin, işletmeci Hakan Tunçelli, Ramazan Bayar, Murat Cevahiroğlu, Rana Almila Çakmak, fenomen Buse Görkem Narcı, Mercan Alioğlu, Sevcan Güler, Dilara Kırmıt, Aykut Tarakçıoğlu, Heves Güzel, Barış Talay ve Ezgi Helin Yıldız oldu. Esrar etken maddesi kullandığı belirtilenen isimler, Rıza Kaan Tangöze, Buse Görkem Narcı, Şeyhmus Tatlıcı ve Ezgi Helin Yıldız olurken, metamfetamin kullandığı belirtilen isimler Haşimcan Yazıcıoğlu ile Şeyhmus Tatlıcı oldu.
Yapılan teste İlaç etken maddesi içeren maddeler bakımından ise Murathan Kurt, Kemal Doğulu, Hakan Kakız, ve Murat Öztürk oldu. Negatif olan isimler ise Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Murat Dalkılıç ve Aygün Aydın.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon yapılmış, aralarında, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest kalırken, iş adamı Barış Talay ve manken Tolga Kulakçı, fenomen Dilara Kırmıt, Tolga Sezgin ve Ramazan Bayar olmak 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında boksör Adem Kılıçcı, fenomenler Hakan Kakız, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narlı'nın bulunduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılıkta ifadeleri alınan ünlü isimler, uyuşturucuyu nasıl kullandıklarını ve ne şekilde temin ettiklerini detaylarıyla itiraf etmişti.