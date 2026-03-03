AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik'ten Fatma Nur öğretmen için mesaj: Saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için taziye mesajı yayımladı. Çelik, olayla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını belirterek, "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek." dedi.
İstanbul Çekmeköy'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B. tarafından sınıfta bıçaklanarak ağır yaralandı
Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda araya giren bir başka öğretmen ve 15 yaşındaki bir öğrenci de yaralandı.
ÖMER ÇELİK'TEN MESAJ: CANİ HESAP VERECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj paylaştı.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.
Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.
Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.
Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun...
Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."