AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik'ten Fatma Nur öğretmen için mesaj: Saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek

İstanbul Çekmeköy'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B. tarafından sınıfta bıçaklanarak ağır yaralandı

Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda araya giren bir başka öğretmen ve 15 yaşındaki bir öğrenci de yaralandı.

Fatma Nur Çelik (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

ÖMER ÇELİK'TEN MESAJ: CANİ HESAP VERECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj paylaştı.