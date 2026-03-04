DMM "Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi" iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti” iddialarını yalanladı.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdiği iddiasını yalanladı.
- DMM, Türkiye'nin İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası olduğu iddiasını yalanladı.
- DMM, Türkiye'nin İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep ettiği iddiasını yalanladı.
- DMM, Türkiye'nin dış politikasını ve güvenlik kararlarını bağımsız olarak belirlediğini açıkladı.
- DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesini istedi.
DMM tarafından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddialar doğru değildir. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.