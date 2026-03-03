Burhanettin Duran: 28 Şubat planlı bir toplum mühendisliğiydi

İletişim Başkanlığı'nda "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir konuşma yaptı. Şunları söyledi: Postmodern darbe ifadesi yaşananların mahiyetini ortaya koymaktan uzaktır. 28 Şubat bir darbedir. Milletimizin değerlerine yöneltilmiş; planlı bir toplum mühendisliği girişimidir. En ağır bedeli gençler ve genç kadınlar ödedi.

Bu arada Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan siyasi ve toplumsal hareketin milletin güçlü desteğini aldığını hatırlattı. Birçok yasakçı uygulamanın kaldırıldığını ve demokratikleşme adımlarının atıldığını ifade etti.

Haber: Rana Büyüktaş