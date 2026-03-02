Ankara-Amman hattında kritik temas: Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı. Taraflar, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin düşürülmesi ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.