Ankara-Amman hattında kritik temas: Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı. Taraflar, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin düşürülmesi ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.