Kasım Garipoğlu dosyasında temizlikçi ve garson konuştu: "Uyuşturucuyu Saso taşıdı"

Soruşturma uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve fuhşa teşvik suçlamaları kapsamında sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Kasım Garipoğlu'nun yalısındaki partilere ilişkin iki yeni itiraf dosyaya girdi.

KÜLLÜKTE, MASADA... Tutuklanan temizlikçi Yağmur Uçkun, 3.5 yıldır çalıştığını, parti sonrası temizlik yaptığını, evin çeşitli yerlerinde beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf küçük poşetler ve esrar izleri gördüğünü söyledi; uyuşturucuyu "Saso" lakaplı kişinin getirdiğini belirtti.

'ZAMAN ZAMAN KOKAİN KULLANIYORDU'

Garson Esra Yoldaş Balcı ise 5 kez servis yaptığını, katılımın bazen 100'ü aştığını, küllüklerde esrar, masalarda kokain kalıntıları bulunduğunu, "ci" denilen sıvı ve şeffaf bir maddenin içildiğini ifade etti; kendisinin de zaman zaman kokain kullandığını beyan etti.