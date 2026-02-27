Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un Adli Tıp’ta yapılan saç örneği incelemesinde esrar (THC) maddesi pozitif çıktı.
YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan YouTuber Enes Batur, 12 Şubat'ta yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Batur savcılık ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Enes Batur'un Adli Tıp tarafından yapılan saç örneği incelemesinde esrar (THC) maddesine ilişkin pozitif sonuç tespit edildi.