Fenomenlere uyuşturucu operasyonu: Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı; ifadeler ve adli işlemler sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur’a ise yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.