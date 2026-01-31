Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Enes Batur ve Nisa Bölükbaşı listede!

BİR OPERASYON DAHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme iddiaları üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı olarak "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic , Ceyda Ersoy, Ümit Karan, gibi tanınmış isimlerin gözaltına alındığı dalga dalga operasyonlarda, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan saç ve kan testlerinin bazılarında uyuşturucu kullanımı tespit edildi. Onlarca kişi tutuklanırken bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye'de 2025 Ekim ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlayan ve ünlülere uzanan uyuşturucu operasyonları kaosamında dizi, sosyal medya ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA Operasyonun en çarpıcı yanı yine tanınmış isimlerin gözaltına alınması oldu.

Fotoğrafta: Reynmen

Aralarında komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş sosyal medya ünlüsü Sıla Dündar ve Emirhan Çakal'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Fotoğrafta: Emirhan Çakal

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada,"uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.

İşte o isimler:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reymen)

Emirhan Çakal

Mert Eren Bülbül

Mazlum Aktürk

Sıla Dündar

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak GÜNGÖR

Ahmet Can Dündar

Fotoğrafta: YouTuber Berkcan Güven

Berkcan Güven

Fırat Yayla