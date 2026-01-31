Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Enes Batur ve Nisa Bölükbaşı listede!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir dalga daha geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal ve Sıla Dündar gözaltına alındı. Aralarında Enes Batur, Nisa Bölükbaşı ve Barbaros Dikmen'in de olduğu isimler için ise yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye'de 2025 Ekim ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlayan ve ünlülere uzanan uyuşturucu operasyonları kaosamında dizi, sosyal medya ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alındı.
Aleyna Tilki, Danla Bilic, Ceyda Ersoy, Ümit Karan, gibi tanınmış isimlerin gözaltına alındığı dalga dalga operasyonlarda, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan saç ve kan testlerinin bazılarında uyuşturucu kullanımı tespit edildi. Onlarca kişi tutuklanırken bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.Son dakika: Reynmen, Hasan Can Kaya, Çakal... Ünlü isimlere eş zamanlı baskın!
BİR OPERASYON DAHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme iddiaları üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı olarak "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzun süren teknik ve fiziki takiplerinin ardından gerçekleştirdiği baskınlarda, belirlenen adreslerde dijital materyaller ve delillere el konuldu.
Şüphelilerin ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA
Operasyonun en çarpıcı yanı yine tanınmış isimlerin gözaltına alınması oldu.
Aralarında komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş sosyal medya ünlüsü Sıla Dündar ve Emirhan Çakal'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada,"uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.
İşte o isimler:
Hasan Can Kaya
Yusuf Aktaş (Reymen)
Emirhan Çakal
Mert Eren Bülbül
Mazlum Aktürk
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak GÜNGÖR
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Öte yandan yurt dışında oldukları tespit edilen şahıslar için de yakalama kararı çıkarıldı.
İşte o isimlerin listesi:
Enes Batur Sungurtekin
Kemal Can Parlak
Çağrı Taner
Nisa Bölükbaşı
Barış Murat Yağcı
Ecenaz Üçer
Turgut Ekim
Barbaros Dikmen
Yaren Alaca