İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı! Öcalan ve sekretaryasına aile görüşü | Ada'ya kimler geldi?

İmralı'nın kapıları aile görüşü için açıldı





ÖCALAN, KARDEŞİ VE YEĞENİYLE BİR ARAYA GELDİ



DEM Parti heyetinin son ziyaretinden sonra İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı. PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Şanlıurfa vekili olan yeğeni Ömer Öcalan'la görüştü.



SEKRETERYAYA DA AİLE GÖRÜŞÜ



Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak da aileleriyle bir araya geldi.