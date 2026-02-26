İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı! Öcalan ve sekretaryasına aile görüşü | Ada'ya kimler geldi?
İmralı Adası'nın kapıları bir kez daha açıldı. PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Şanlıurfa vekili olan yeğeni Ömer Öcalan'la görüştü. Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak da aileleriyle bir araya geldi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun oy çokluğuyla kabul edilmesiyle beraber Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçildi.
Önümüzdeki dönemde hukuksal ve yapısal adımların hız kazanacağı değerlendirilirken gözler İmralı'ya çevrildi.
ÖCALAN, KARDEŞİ VE YEĞENİYLE BİR ARAYA GELDİ
DEM Parti heyetinin son ziyaretinden sonra İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı. PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Şanlıurfa vekili olan yeğeni Ömer Öcalan'la görüştü.
SEKRETERYAYA DA AİLE GÖRÜŞÜ
Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak da aileleriyle bir araya geldi.
İMRALI'DAKİ 12. GÖRÜŞME: ENTEGRASYONU DA İÇEREN İKİNCİ AŞAMA
Geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la 12. kez görüşmüştü. Bu görüşmede Öcalan, entegrasyonu da içeren ikinci aşamaya geçildiğini söylemişti.
Şartlarında iyileştirme talep eden Öcalan bu talebini "Kendim için değil sürecin ilerlemesi için" ifadeleriyle açıklamıştı.