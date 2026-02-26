Başkan Erdoğan’a 6 liderden doğum günü telefonu: Aliyev, Miçotakis...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan da liderlere teşekkür etti.

Başkan Erdoağn görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler.