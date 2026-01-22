United S gemisinden 10 ton kokain çıktı: 10 kişi tutuklandı! Listedeki isimler

Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çetin Gören Bataklık operasyonunda gözaltına alınmıştı (2021, Takvim.com.tr Arşiv)

KİMLER TUTUKLANDI

Operasyonlarda Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmet Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz, Hasan Can, Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen adli kontrol ile serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Yalçın , Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu.