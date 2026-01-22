United S gemisinden 10 ton kokain çıktı: 10 kişi tutuklandı! Listedeki isimler
Kanarya Adası açıklarında seyreden United S isimli gemiye düzenlenen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildi. Gelişme sonrası İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Çetin Gören'in de bulunduğu şüphelilerden 10’u tutuklandı yurt dışındaki 4 mürettebatın ise İspanya’da cezaevinde olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.
Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.
UNITED S'E OPERASYON: 10 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'Unıted S' isimli gemiye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KİMLER TUTUKLANDI
Operasyonlarda Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmet Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz, Hasan Can, Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen adli kontrol ile serbest bırakıldı.
4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Yalçın , Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu.