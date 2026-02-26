İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığınca yapılan ihbar üzerine başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı.

İHBAR MSÜ'DEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"suçlarından soruşturma başlattı.

9 SÖZLEŞMELİ ER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak adliyeye götürüldü.

İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı.

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı da verildi.

"Uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma"iddiasıyla yeni gelen bir ihbar üzerine 9 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı, zanlıların bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.