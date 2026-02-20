Kurum’dan muhalefete sert tepki: Biz hizmet ediyoruz onlar algı yapıyor
Gaziantep’te 13 bin 890 sosyal konut için düzenlenen kura töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan 455 bin konut üzerinden muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Kurum, “Biz hizmetleri hayata geçiriyoruz, onlar algı operasyonları yapıyor” diyerek, muhalefetin deprem bölgesine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bakan Kurum, “muhalefet, ‘deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim’ diye övünüyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katıldı. Törende yapılan çekilişle kentte tamamlanması planlanan 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi.
Programda konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalara değinerek, ilk müdahale edilen yerlerden birinin Nurdağı olduğunu hatırlattı. Depremde ağır yıkım yaşayan Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere 11 ilin büyük bir sınav verdiğini belirten Kurum, "6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı'mızdı; depremde neredeyse tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye'miz de büyük ölçüde zarar görmüştü. Antep de dâhil 11 ilde, her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden, en önemlisi de titiz bir çalışma yürüterek, depremden sonraki 46. günde, ilk yuvaların temellerini burada, Antep'imizde attık"dedi.
Gaziantep'te 31 bin, deprem bölgesinin tamamında ise 455 bin konutun tamamlandığını açıklayan Kurum, "11 ilimizin yarınlarına sağlam bir temel attık" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜNCÜL BİR YENİDEN İNŞA SEFERBERLİĞİ"
Deprem bölgesinde yalnızca konut değil, çarşı, meydan, sosyal donatı ve altyapıyı kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kurum, "Sadece konut da değil, çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatısıyla, altyapısıyla, bütüncül bir yeniden inşa seferberliğiyle tamamladık" dedi.
Yapılan çalışmaların umutları yeniden yeşerttiğini dile getiren Kurum, "bütüncül bir yeniden inşa seferberliğini tamamladık, umutlar yıkıntıların altında kalmamıştır"sözleriyle süreci değerlendirdi.
İki yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını vurgulayan Kurum, "2 yılda 455 bin konutu alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur"dedi.
Türkiye'nin saatte 23, günde 550 konut üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Kurum, "Şu anda dünya üzerinde 2 yılda 455 bin konutun zemin etüdlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur"ifadelerini kullandı.
13 BİN 890 KONUT MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK
"500 Bin Sosyal Konut" projesinin detaylarını paylaşan Kurum, Gaziantep'te 13 bin 890 konutun kura çekiminin yapıldığını belirtti. Konutların dağılımının Gaziantep merkezde 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300 ve Yavuzeli'nde 200 olarak planlandığını aktardı.
Konutların Mart 2027'de teslim edileceğini belirten Kurum, bu adımla konut arzının artacağını, kira ve fiyat baskısının azalacağını ifade etti.
MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ
Konuşmasının son bölümünde muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan kurum,"biz hizmetleri hayata geçiriyoruz, onlar algı operasyonları yapıyor" dedi.
Afet konutlarının finansman modeline ilişkin bilgi veren Kurum, 455 bin konutun 351 milyar liralık altyapı bedelinin devlet tarafından karşılandığını, kalan bedel üzerinden yüzde 50 indirim uygulandığını belirtti. Devletin toplamda maliyetin yüzde 65'ini üstlendiğini, iki yıl ödeme alınmayacağını ve konutların 18 yıl sabit taksitle ödeneceğini söyledi.
Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren kurum,"muhalefet, 'deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünüyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.