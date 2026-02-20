Kurum’dan muhalefete sert tepki: Biz hizmet ediyoruz onlar algı yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katıldı. Törende yapılan çekilişle kentte tamamlanması planlanan 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi.

Programda konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalara değinerek, ilk müdahale edilen yerlerden birinin Nurdağı olduğunu hatırlattı. Depremde ağır yıkım yaşayan Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere 11 ilin büyük bir sınav verdiğini belirten Kurum, "6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı'mızdı; depremde neredeyse tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye'miz de büyük ölçüde zarar görmüştü. Antep de dâhil 11 ilde, her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden, en önemlisi de titiz bir çalışma yürüterek, depremden sonraki 46. günde, ilk yuvaların temellerini burada, Antep'imizde attık"dedi.

Gaziantep'te 31 bin, deprem bölgesinin tamamında ise 455 bin konutun tamamlandığını açıklayan Kurum, "11 ilimizin yarınlarına sağlam bir temel attık" ifadelerini kullandı.