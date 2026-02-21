Türk Kızılay'ı Gazze'nin yanında: Yüzlerce Filistinli gönderilen yardımlarla oruçlarını açtı





28 ÜLKEDE 1.8 MİLYAR LİRALIK YARDIM

"Bu Ramazanda da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" temasıyla iyilik seferberliği başlatan Türk Kızılay, 2026 Ramazan kampanyası kapsamında yurtiçi ve yurtdışında toplam 7.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlıyor. Kızılay, bu yıl Gazze dahil olmak üzere 28 ülkede yaklaşık 1.8 milyar liralık yardım bütçesi ayırdı.

TÜRKİYE'DEDİJİTAL BAĞIŞ DÖNEMİ

KIZILAY Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada Kızılay'ın bu yıl Türkiye genelindeki yardım süreçlerini güçlendirecek yeni modelleri de devreye aldığını belirtti. Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğiyle başlatılan pilot uygulamada ihtiyaç sahipleri kendilerine gönderilen kodla temel gıda alışverişini doğrudan yapabilirken, Migros ile yürütülen dijital bağış modeli sayesinde bağışçıların gönderdiği gıda kolileri hızlı biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

(Rana Büyüktaş-Semih Kara/ Sabah Gazetesi)