Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evlerinde ziyaret etti. Erdoğan çifti, aileyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Beyoğlu'nda ikamet eden Ali - Miyase Kayacık çiftini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.



📌 Başkan Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı. pic.twitter.com/LYgFgnBHQt — Takvim (@takvim) February 20, 2026

Başkan Erdoğan, evin çevresinde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Ziyaret sırasında kapıda aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, aile üyeleriyle yakından ilgilendi.

Ailenin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenen Erdoğan, Allah'tan şifa dileyerek tedavi sürecinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.