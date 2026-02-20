Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu’nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evlerinde ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, hastalığı bulunan Mustafa için şifa dileğinde bulunarak tedavi sürecinin takip edilmesi talimatını verdi. Sofra duasının ardından aileyle birlikte orucunu açan Erdoğan, ev önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar yaptı.
- Başkan Erdoğan, ailenin hasta olan oğlu Mustafa'nın tedavi sürecinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.
- Erdoğan, ziyaret öncesi ve sonrasında evin çevresinde toplanan vatandaşları selamladı ve onlarla sohbet etti.
- Ziyarette Erdoğan çiftine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.
- Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evlerinde ziyaret etti. Erdoğan çifti, aileyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Beyoğlu'nda ikamet eden Ali - Miyase Kayacık çiftini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.— Takvim (@takvim) February 20, 2026
📌 Başkan Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı. pic.twitter.com/LYgFgnBHQt
VATANDAŞLARA SELAM VERDİ
Başkan Erdoğan, evin çevresinde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Ziyaret sırasında kapıda aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, aile üyeleriyle yakından ilgilendi.
Ailenin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenen Erdoğan, Allah'tan şifa dileyerek tedavi sürecinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.
SOFRA DUASI VE ANLAMLI ANLAR
Sofra duasını eden Başkan Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin."sözleriyle karşılık verdi. Erdoğan, aileyle birlikte orucunu açtı.
Başkan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.
EV ÖNÜNDE VATANDAŞLARLA SOHBET
Ziyaretin ardından evden ayrılan Erdoğan, kapı önünde slogan atarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada anne ve babalarının kucağında bulunan iki bebeği sevdi.
Başkan Erdoğan'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar sofrasına konuk olmalarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Emine Erdoğan,"Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.