CHP'li Lal Denizli ifadesinde ne anlattı? Edis ve Murat Ongun sorusuna cevap: Uyuşturucu iddialarını reddetti

Belediye Başkanı, Mert Vidinli, Sercan Yaşar ve Burak Altındağ gibi isimlerle olan ilişkilerinin sadece arkadaşlık veya iş boyutunda olduğunu ve suç teşkil eden olaylara şahitlik etmediğini dile getirdi.

Kütüphane adlı mekana yaklaşık 3 ay önce avukatım Baran Kaya ile bir toplantıdan çıktıktan sonra bölgede bulunan bir kahvecide oturarak görüşmemize devam ettik daha sonra kahveci ve bölgedeki diğer yerler kapandığı için Kütüphane isimli mekanın restorant kısmına gittim. Gece kulübü kısmına çıkmadım, yemek yiyerek buradan ayrıldım. Burada uyuşturucu maddeyle ilgili görgüm, bilgim olmadı. Burada alkol dahi tüketmedik" dedi.

"EĞLENCE DAVETLERİNE KATILMADIM"

Kütüphane isimli mekanı basından öğrendiğini dile getiren Lal Denizli, "baskın yapılıp araştırıldığını gördüm, bu da yaklaşık iki ay öncedir. Benim gitmem bundan daha eskidir. Tekrardan belirtmek isterim ki ben buranın restorant kısmında oturdum. Mert Vidinli isimli kişiyi eskiden tanırım, uzun yıllardın irtibatım ve görüşmem yoktur. Mert Vidinli'nin geçmişte düzenlediği marka tanıtım davetlerine katıldım. Herhangi bir şekilde eğlence davetlerine katılmadım. Mert Vidinli'nin fuhuş suçundan yakalamasının çıkarıldığını basından öğrendim. Bu kişinin böyle bir olayına şahit olmadım ve duymadım" şeklinde konuştu.

"SERCAN YAŞAR'I ESKİ TANIRIM"

Lal Denizli savcılığın Sercan Yaşar ile ilgili tanışıklığı için ise, "Sercan Yaşar'ı eskiden tanırım, kendisinin düzenlediği bazı marka tanıtım etkinliklerine katıldım. Organizasyon yaptığım dönemde de bir markanın tanıtım etkinliğini organizasyonunu üstlenmiştim, Sercan Yaşar'a da aynı tanıtım ile ilgili iş verilmişti. Sercan Yaşar'ın uyuşturucu suçundan yakalandığını basından öğrendim, o dönem bu şekilde bir olaya şahit olmadım. Burak Altındağ isimli kişiyi eskiden tanırım. Kendisi yakın arkadaşımdır. Uyuşturucu madde kullandığını duymadım, böyle bir ortamda kendisiyle hiç bulunmadım. Bahsettiği partilere hiçbir zaman katılmadım. Tutuklandığını basından öğrendim. Burak Altındağ eskiden beri Çeşme'ye gidip geldiğini biliyorum. Kendisinin bildiğim kadarıyla seneler önce Çeşme de bir gayrimenkul yatırımı olmuştur. Haricinden herhangi bir yatırımı olup olmadığı hakkında bilgim yoktur"ifadelerini kullandı.