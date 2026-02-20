Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti

"HAKARET BOYUTUNA ULAŞTI"

Savcılığın sevk yazısında, 2025 yılı içinde farklı tarihlerde yapılan çok sayıda paylaşım delil olarak gösterildi. Paylaşımlarda Başkan Erdoğan'a yönelik olarak "devlet mekanizmalarını vesayetçi anlayışla kullandığı", "yargı eliyle yerel iktidarı geri almaya çalıştığı" ve "rejimin zulmettiği" gibi skandal ve operasyon kokan ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca "Saray rejimi", "zalimlik bu rejimin temel karakteridir" ve "ABD'den icazet alma" sözlerinin de suç unsuru oluşturduğu belirtildi. Savcılık, bu ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut isnatlar içerdiği kanaatine vardığını aktardı.