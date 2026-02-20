Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
Sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlarından tutuklanan Alican Uludağ dosyasında Alman lobisi devreye girdi. Takvim’in ulaştığı bilgilere göre Almanya Kültür Bakanı Weimer, Uludağ’ın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı; açıklamanın hemen ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği de harekete geçti. Sürece ilişkin bir açıklama da Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille’den geldi. Hille, sözde gazeteci Uludağ’ın tutuklanmasını “çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini” belirterek adli süreci diplomatik zemine taşımaya çalıştı.
Sosyal medya üzerinden devleti ve Cumhurbaşkanlığı makamını sistematik olarak hedef alan sözde gazeteci Alican Uludağ'ın "Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçlamasıyla tutuklanması Almanya'da paniğe yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hukuki süreci hazmedemeyen Berlin yönetimi, diplomatik teamülleri hiçe sayarak bağımsız Türk yargısına açık bir müdahale girişiminde bulundu.
Almanya Kültür Bakanı Weimer, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Uludağ'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman Bakan'ın açıklamasının hemen ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de devreye girdi. Büyükelçilik, Alican Uludağ'ın durumu hakkında bilgi almak ve süreci yakından takip etmek üzere yetkili makamlarla temasa geçti.
Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille ise sözde gazeteci Uludağ'ın, Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin süreci "çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini" söyleyerek adli olayı diplomatik bir krize de dönüştürmeye çalıştı.
HAKARET SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2026/37120 sayılı soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hükümeti hedef alan ve CHP'ye yakın çizgide değerlendirmeler yaptığı bilinen sözde gazeteci Alican Uludağ, "Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Soruşturma, Uludağ'ın "@alicanuludag" isimli X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine başlatıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 maddesi kapsamında işlem yapılırken, ayrıca TCK 217/A uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu yönünden de inceleme başlatıldığı bildirildi.
"HAKARET BOYUTUNA ULAŞTI"
Savcılığın sevk yazısında, 2025 yılı içinde farklı tarihlerde yapılan çok sayıda paylaşım delil olarak gösterildi. Paylaşımlarda Başkan Erdoğan'a yönelik olarak "devlet mekanizmalarını vesayetçi anlayışla kullandığı", "yargı eliyle yerel iktidarı geri almaya çalıştığı" ve "rejimin zulmettiği" gibi skandal ve operasyon kokan ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca "Saray rejimi", "zalimlik bu rejimin temel karakteridir" ve "ABD'den icazet alma" sözlerinin de suç unsuru oluşturduğu belirtildi. Savcılık, bu ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut isnatlar içerdiği kanaatine vardığını aktardı.
12 MAYIS VE 2 EKİM PAYLAŞIMLARI DOSYADA ÖNE ÇIKTI
Dosyada özellikle 12 Mayıs 2025 ve 2 Ekim 2025 tarihli paylaşımlara ayrıntılı şekilde yer verildi. Yeni anayasa süreci ve siyasi gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelerin "eleştiri sınırını aşarak hakaret boyutuna ulaştığı" ileri sürüldü.
Şüphelinin benzer ifadeleri farklı tarihlerde tekrar etmesi nedeniyle eylemin zincirleme şekilde işlendiği değerlendirmesi yapıldı. Paylaşımların herkese açık bir platformda yapılması ise suçun alenen işlendiği gerekçesi olarak gösterildi.