CHP'li Mehmet Sevigen'den "mutlak" arınma çağrısı: Parti yolsuzlardan rüşvetçilerden tacizcilerden arınmalı

Hızlı Özet Göster CHP'nin 2023 kurultayına ilişkin para karşılığı oy ve delege transferi iddialarıyla açılan davanın istinaf süreci devam ediyor.

Yerel mahkemenin 'mutlak butlan talebinin reddi' kararının istinaf tarafından bozulacağına dair söylentiler parti içinde hareketlilik yarattı.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, mahkeme sonucunda mutlak butlan kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışabileceğini belirtti.

Sevigen, CHP'nin yolsuzlardan, rüşvetçilerden ve tacizcilerden arınması gerektiğini ifade etti.

Dava sonucuna bağlı olarak CHP'de toplu istifa ve yeni parti senaryoları gündeme geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla koltuğunu kaybettiği 2023 yılındaki olaylı kurultay, o günden bu yana gündemden düşmüyor. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla açılan davanın halihazırda istinaf süreci devam ediyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) Yerel mahkemenin verdiği, 'mutlak butlan talebinin reddi'kararının istinaf tarafından bozulacağına ilişkin son söylentiler, genel merkez ve parti içi muhalefetteki hareketliliği yeniden artırdı. SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, dava sonucuna bağlı olarak toplu istifa ve yeni parti senaryolarıyla çalkalanan CHP'de gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu kanadına çevrildi.