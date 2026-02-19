Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler
Boğaz’daki lüks yalısında sabaha kadar süren uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenleyen firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun 3 gün süren sapkın alemlerinde genç kızlara kurulan kirli tuzak ortaya çıktı. Buna göre, partilere ilk kez katılan genç kadınlar, yalıda daha uzun süre tutulabilmeleri için içkilerine uyuşturucu ve çeşitli etken maddeler karıştırılarak mağdur edildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Boğaz'daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenleyen Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu'nun İstanbul'da 3 gün parti yapmasına İstanbul Başsavcısı olarak müsaade edemeyeceğini açıkladı.
- Soruşturmada, partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katıldığı tespit edildi.
- Firari Kasım Garipoğlu'nun Uzak Doğu merkezli +18 yetişkin içerikli bir sitenin sahibi olduğu ve gelirlerini İngiltere'deki kripto hesaplar üzerinden transfer ettiği belirlendi.
- Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay itirafçı olarak Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Defne Samyeli gibi isimlerin partilere katıldığını iddia etti.
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında firari bulunan Kasım Garipoğlu'nun villasında düzenlenen 3 günlük partilere ilk katılan genç kızların içeceklerine uyuşturucu karıştırıldığı ortaya çıktı.
BAKAN 3 GÜNLÜK PARTİLERİ A HABERDE AÇIKLAMIŞTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili A Haber ekranlarından yaptığı şu açıklama büyük yankı uyandırmıştı: "Kasım Garipoğlu isimli şahıs, İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Bu olmaz!" Bakan Gürlek'in sözlerinin ardından gözler bir kez daha o partilere ve skandal yalıya çevrildi.
İÇECEKLERE UYUŞTURUCU ATILDI
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre İstanbul gecelerinde konuşulanlara göre bu partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların uyuşturucu kullanmak istemediği öğrenildi. Ancak bu kızların yalıda daha uzun süre kalmaları ve uyuşturucuya alışmaları için bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katılmış.
SAVCILIKTAN BÜYÜK OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kirli çarka geçit vermedi. Fuhuş ve uyuşturucu ağına büyük darbe indirdi. Operasyonlar peş peşe geldi. En kritik isimlerden biri ise Kasım Garipoğlu oldu. Boğaz'daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenleyen firari Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari iki ismin ABD ya da Londra'da olduğu öne sürülüyor.
+18 SİTE SAHİBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, firari Kasım Garipoğlu'nun Uzak Doğu merkezli +18 yetişkin içerikli bir sitenin sahibi olduğu belirlendi. Buradan elde edilen devasa gelirlerin ise İngiltere'deki kripto hesaplar üzerinden transfer edildiği kaydedildi.
DİVİNE CİRCUS AĞI BÜYÜYOR
Garipoğlu'nun yalısının havuzunda yer alan "Divine Circus" yazısı ile ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı. Bu yazının Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu bir şirkete ait olduğu belirlendi. Güvenlik birimleri bu yapılanmanın organize bir suç ağı olup olmadığını incelemeye devam ediyor.
ŞOFÖRÜ ÜNLÜLERİ TEK TEK İFŞALAMIŞTI
Öte yandan Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay soruşturmada itirafçı olmuştu. Yalı partisine katılan ünlüleri tek tek açıkladı. Bu isimler arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi ünlülerin olduğunu iddia etmişti. Şeyma Subaşı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Firari manken Şevval Şahin hala aranıyor...