Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler

Hızlı Özet Göster İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Boğaz'daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenleyen Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu'nun İstanbul'da 3 gün parti yapmasına İstanbul Başsavcısı olarak müsaade edemeyeceğini açıkladı.

Soruşturmada, partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katıldığı tespit edildi.

Firari Kasım Garipoğlu'nun Uzak Doğu merkezli +18 yetişkin içerikli bir sitenin sahibi olduğu ve gelirlerini İngiltere'deki kripto hesaplar üzerinden transfer ettiği belirlendi.

Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay itirafçı olarak Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Defne Samyeli gibi isimlerin partilere katıldığını iddia etti.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında firari bulunan Kasım Garipoğlu'nun villasında düzenlenen 3 günlük partilere ilk katılan genç kızların içeceklerine uyuşturucu karıştırıldığı ortaya çıktı.



BAKAN 3 GÜNLÜK PARTİLERİ A HABERDE AÇIKLAMIŞTI



Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili A Haber ekranlarından yaptığı şu açıklama büyük yankı uyandırmıştı: "Kasım Garipoğlu isimli şahıs, İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Bu olmaz!" Bakan Gürlek'in sözlerinin ardından gözler bir kez daha o partilere ve skandal yalıya çevrildi.

Kasım Garipoğlu'nun yalısında her biri 48 saatlik uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıktı (Fotoğraflar TAKVİM Foto Arşiv'den alınmıştır) İÇECEKLERE UYUŞTURUCU ATILDI Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre İstanbul gecelerinde konuşulanlara göre bu partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların uyuşturucu kullanmak istemediği öğrenildi. Ancak bu kızların yalıda daha uzun süre kalmaları ve uyuşturucuya alışmaları için bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katılmış.