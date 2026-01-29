CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı
CHP'deki adaylık kavgası bel altına düştü... Özgür Özel aday ofisinden İmamoğlu posterlerini indirip "İBB'de mutlaka hırsızlık vardır" deyince "Ekremciler" eski defterleri açtı. Özel'in "İbrahim Kaypakkaya" paylaşımını alıntılayan Emrah Gülsunar, "Özgür Özel aday olmamalı, Mansur Yavaş aday olmalı" ifadelerini kullandı. Bu noktada 6 Ok'taki adaylık çekişmesi Bizans entrikalarını aratmayan bir sürece evrildi. Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı İmamoğlu destekçilerine yedirmek istediği konuşulurken; 'Ekremciler'in Yavaş ve Özel'i kapıştırmaya çalıştığı görüldü.
"Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmiyor" sözü bir kez daha hayat buldu.
Cumhuriyet Halk Partisi son günlerde Genel Merkez ve Silivri ekseninde sağdan sola savruluyor. Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki "adaylık" kapışması bel altına düşmüş vaziyette.
OFİSTEN İMAMOĞLU'NU İNDİRDİ
İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığı, CHP'nin de buna ikna olduğu konuşulurken; Özel'den çok çarpıcı bir hamle geldi. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki İmamoğlu posterlerini indirtip "CHP'de baş benim" mesajı verdi. Aday Ofisinin yeni arka planına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" yazısı ve Atatürk'ün posteri eklendi.
Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi."Özgür Özel aday ofisini kendi adaylığı için mi dizayn ediyor?"sorusu parti kulislerinde yankılandı. Silivri ekibinin huzuru kaçtı.
İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'YE GÖMDÜ: BİR ADAY BULUNUR
Özel, daha sonra "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur"mesajı verdi Mansur Yavaş'ın adını zikredip "İmamoğlu'nun yedeği değildir" ifadelerini kullandı. Kulislerde "Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı "Ekremciler"in önüne atıp kendi adaylığına zemin hazırlayacak" iddiası konuşuluyor.
ÖZEL "EKREMCİLERİ" YOLSUZLUKLA VURDU: İBB'DE MUTLAKA HIRSIZ VARDIR
CHP yönetimi ile İBB arasındaki görüş ayrılıkları da iyiden iyiye gözle görülür hale geldi.
Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 26 belediyede, bilmem nerede mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır" diyerek İmamoğlu'nun yolsuzlukla vurdu.
EKREMCİLER ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: ÖZEL'İ İBRAHİM KAYPAKKAYA'DAN VURDULAR
Bunun üzerine "Eko"sistemin kadrolu trolleri, akademik simaları ve İmamoğlu'nun danışmanları sistematik olarak Özgür Özel'i hedef aldı.
İmamoğlu'nun akademideki bayrak taşıyıcısı Emrah Gülsunar, Özgür Özel'i "İbrahim Kaypakkaya" paylaşımından vurdu.
EMRAH GÜLSUNAR: "ÖZEL ADAY OLMASIN, MANSUR YAVAŞ ADAY OLSUN"
Özel'in 2013 tarihli "İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur" paylaşımını alıntılayan Gülsunar, "19 Mart sonrası performansını çok beğeniyorum ama CB adayı olmamalı. İmamoğlu hiç olamasa da olmamalı"ifadelerini kullandı.
DİPNOT
Özgür Özel'in "onurumuzdur" dediği İbrahim Kaypakkaya, terör örgütü TKP/ML'in kurucusu.
Emrah Gülsunar bir başka paylaşımında da İmamoğlu'nun olmadığı bir senaryoda Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedi.
ÖZEL'LE YAVAŞ'I KAPIŞTIRMAK MI İSTİYORLAR?
Akıllara "Ekremciler, Özgür Özel'le Mansur Yavaş'ı kapıştırmak mı istiyor?" sorusu geldi.
"Yiğidim aslanım romantizmi karın doyurmuyor!"
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan da doğrudan CHP yönetimini hedef aldı. Parti yönetiminin sahadan koptuğunu savunarak, izlenen siyasetin halkta karşılık bulmadığını dile getirdi.
"YİĞİDİM ASLANIM ROMANTİZMİYLE SİYASET YAPILMAZ"
CHP'nin her Çarşamba İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlediği mitingleri de eleştiren Özkan,"Yiğidim aslanım romantizmiyle insanları motive edemiyorsun. Hava soğuk, ulaşım problemi var. İnsanlar 5 saat orada bekliyor. Her Çarşamba buna dayanılmaz ki."dedi.