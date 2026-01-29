CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı

Ekremciler, Özgür Özel'in ʺİbrahim Kaypakkayaʺ paylaşımını gündeme getirdi (Takvim.com.tr)



EKREMCİLER ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: ÖZEL'İ İBRAHİM KAYPAKKAYA'DAN VURDULAR



Bunun üzerine "Eko"sistemin kadrolu trolleri, akademik simaları ve İmamoğlu'nun danışmanları sistematik olarak Özgür Özel'i hedef aldı.



İmamoğlu'nun akademideki bayrak taşıyıcısı Emrah Gülsunar, Özgür Özel'i "İbrahim Kaypakkaya" paylaşımından vurdu.



EMRAH GÜLSUNAR: "ÖZEL ADAY OLMASIN, MANSUR YAVAŞ ADAY OLSUN"



Özel'in 2013 tarihli "İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur" paylaşımını alıntılayan Gülsunar, "19 Mart sonrası performansını çok beğeniyorum ama CB adayı olmamalı. İmamoğlu hiç olamasa da olmamalı"ifadelerini kullandı.

DİPNOT Özgür Özel'in "onurumuzdur" dediği İbrahim Kaypakkaya, terör örgütü TKP/ML'in kurucusu.



Emrah Gülsunar bir başka paylaşımında da İmamoğlu'nun olmadığı bir senaryoda Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedi.



ÖZEL'LE YAVAŞ'I KAPIŞTIRMAK MI İSTİYORLAR?



Akıllara "Ekremciler, Özgür Özel'le Mansur Yavaş'ı kapıştırmak mı istiyor?" sorusu geldi.