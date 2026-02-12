TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "anayasa" çağrısı! CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki: Demokrasiye karşı bir hareket









Öte yandan CHP dün Meclis'i karıştırmış, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde arbede yaşanmıştı.

TBMM'de yumruklu kavga





CHP ANAYASAYI İHLAL ETTİ



Meclis'teki olaylara ilişkin konuşan TBMM Başkanı, "Kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi metazorik bir takım yöntemlerle önlemeye kalkmak asla asla demokrasi içinde yoktur. Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür."dedi.