TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "anayasa" çağrısı! CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki: Demokrasiye karşı bir hareket
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yaşadığı zorbalığı örnek verip "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart" dedi. CHP'nin yeni bakanların yemin töreninde Meclis'te çıkardığı arbedeye sert tepki gösteren Kurtulmuş, "Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs" nitelemesi yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.
"ÖRÜMCEK KAFALARIN HORTLAMAMASI İÇİN ANAYASAL GARANTİ ŞART"
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef gösteren İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz'a tepki gösteren Kurtulmuş "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart."değerlendirmesinde bulundu.
TBMM'de yumruklu kavga
Öte yandan CHP dün Meclis'i karıştırmış, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde arbede yaşanmıştı.
CHP ANAYASAYI İHLAL ETTİ
Meclis'teki olaylara ilişkin konuşan TBMM Başkanı, "Kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi metazorik bir takım yöntemlerle önlemeye kalkmak asla asla demokrasi içinde yoktur. Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür."dedi.
"DEMOKRASİYE KARŞI BİR HAREKET"
CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki göstererek, "Bakanların yemin töreni yasal bir zorunluluk. Anayasadan kaynaklanan bu işlemi kürsü işgali gibi yöntemlerle önlemeye kalkmanın, demokraside yeri yoktur. Bu davranış, yersiz ve demokrasiye karşı bir harekettir." ifadelerini kullandı.