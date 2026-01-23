İETT güne 2 kazayla başladı: Arnavutköy'de ormanlık alana uçtu Beykoz'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da CHP yönetiminde çökme noktasına gelen İETT güne 2 kazayla başladı. Arnavutköy'de İETT otobüsü ormanlık alana uçarken Beykoz'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Beykoz'daki kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da CHP yönetiminde çökme noktasına gelen İETT güne 2 kazayla başladı.Beykoz'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı
BEYKOZ'DA İKİ OTOBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Beykoz'da, 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR VAR
Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.
ARNAVUTKÖY'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ
Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.