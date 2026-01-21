PODCAST CANLI YAYIN

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girdiği anlar kamerada: Bir kişi son anda kurtuldu

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girdiği anlar kamerada: Bir kişi son anda kurtuldu

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İETT otobüsü otoparka böyle girdi! Esenler’de korku dolu anlar | VİDEO

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı kamerada (Ekran görüntüsü)

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Bir kişi son anda kurtuldu (Ekran görüntüsü)

YOLDA YÜRÜYEN BİR KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu bazı araçlarda hasar oluştu (AA)

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.

Esenlerde İETT otobüsü kaldırımı aştı otoparka daldı! Çok sayıda aracı biçti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler