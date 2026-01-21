Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girdiği anlar kamerada: Bir kişi son anda kurtuldu

Kaza anı kamerada (Ekran görüntüsü) Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu bazı araçlarda hasar oluştu (AA)

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.