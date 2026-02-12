Hz. İsa ile dalga geçmişti! Hasan Can Kaya için karar verildi

HASAN CAN KAYA NE DEMİŞTİ? İncelemeye alınan program kaydında Kaya'nın bir konuğa yönelik olarak "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış…" şeklindeki ifadeleri mercek altına alındı.

Soruşturma, 17 Kasım 2025 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı.

Yapılan incelemede söz konusu görüntülerin yaklaşık iki yıl önceye ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Hasan Can Kaya ifadesinde, sözlerinin program akışı içinde spontane geliştiğini, dini değerlere yönelik özel bir aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdü.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Hasan Can Kaya geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kaya için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.