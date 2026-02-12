Hz. İsa ile dalga geçmişti! Hasan Can Kaya için karar verildi
Komedyen Hasan Can Kaya hakkında, bir programda Hz. İsa’ya yönelik sözleri nedeniyle “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaya hakkında takipsizlik kararı verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Hasan Can Kaya hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Başsavcılık, dosyada suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Soruşturma, 17 Kasım 2025 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı.
HASAN CAN KAYA NE DEMİŞTİ?
İncelemeye alınan program kaydında Kaya'nın bir konuğa yönelik olarak "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış…" şeklindeki ifadeleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemede söz konusu görüntülerin yaklaşık iki yıl önceye ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Hasan Can Kaya ifadesinde, sözlerinin program akışı içinde spontane geliştiğini, dini değerlere yönelik özel bir aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdü.
UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Hasan Can Kaya geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaya için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.