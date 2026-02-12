SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıHasan Can Kaya’ya takipsizlik kararı!Hasan Can Kaya’ya takipsizlik kararı!Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 14:15 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Hasan Can Kaya hakkında “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.Bunlar da Var 11:50CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki! 12.02.2026Perşembe 00:27Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş! 11.02.2026Çarşamba 01:15Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı 11.02.2026Çarşamba 00:36Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü 11.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN