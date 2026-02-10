PODCAST CANLI YAYIN

Taciz iddiasıyla gündemde: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede yeniden ifadeye çağrıldı

Sosyal medya üzerinden taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Dede'yi yeniden ifadeye çağırdı.

Sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

9 Şubat'ta Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan Dede, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturmayı sürdüren savcılık, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi yeniden ifadeye çağırdı.

