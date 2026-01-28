CHP'li belediyede gerçekleşen kreş skandalının kamera arkası!

Rüşvet ve yolsuzluk skandalının ortasında kalan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şimdi de kreş skandalı patladı. 3 yaşındaki U.A.B.'nin Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde şiddet ve tacize uğradığı iddiası gündemi salladı. Talihsiz yavru, pedagog eşliğinde yaşadığı kabusu anlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ise "Pes" dedirtti. Özel, Eyüpsultan'da yer alan İBB kreşinde, 35 ayrı kameranın görüntüsü olduğunu söyledi. Buna rağmen savcılığın talebi üzerine ise sadece 2 kameranın görüntüsü verildi! Ayrıca kurum bünyesinde olay tarihinde 35 değil 18 farklı kamera açısının bulunduğu ortaya çıktı. Yani Özel bizzat kendi kurumu tarafından yalanlandı.

CEVAPSIZ KALDI

İBB yönetimi ise dün Saraçhane'deki başkanlık binasında basın açıklaması yaptı. Toplantı öncesinde yapılan duyurularda "yeni bilgi ve belgelerle" basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Ancak açıklamada daha önce kurumsal hesaplardan paylaşılan belgelerin ve iddiaların haricinde herhangi yeni bir detaya yer verilmedi. Eksik kamera kaydı bulunduğu yönündeki iddialar reddedildi. Ailenin kayıtları izleme talebinde bulunduğu, bu talebin karşılandığı açıklandı. Ancak aileye neden sadece 2 kamera kaydının izletildiğine değinilmedi. Açıklamada, olayın ardından ilgili öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi!

Haber: Barış Savaş