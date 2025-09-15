CHP Kaş İlçe Başkanı evli hemşire sevgilisine şantaj ve tehditle suçlanıyor!

Antalya'da, evli ve 2 çocuk babası CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın (42), birlikte olduğu evli hemşire sevgilisine şantaj yaptığı video, 5 yıla kadar hapisle yargılandığı Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasına girdi. Mahkemeye sunulan ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" mesajı vardı. İkili her gün 4 ila 5 saat süren telefon görüşmelerinin sanığın takıntılı davranışlarını desteklediği kayda geçti.



SAPLANTI, TEHDİT VE ŞANTAJ

Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş.A. ise "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı. Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.